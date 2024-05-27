Первые шпионы появились 100 лет назад в Новосибирске

В купе вагона всем удобно В Сибири после строительства Транссиба и открытия сквозного сообщения от Атлантики до Тихого океана чугунная колея привлекла внимание не только первых туристов и сопутствующих им транспортных преступников, но и вызвала интерес у иностранных разведок.
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