Первые шпионы появились 100 лет назад в Новосибирске

В купе вагона всем удобно В Сибири после строительства Транссиба и открытия сквозного сообщения от Атлантики до Тихого океана чугунная колея привлекла внимание не только первых туристов и сопутствующих им транспортных преступников, но и вызвала интерес у иностранных разведок.