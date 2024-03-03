Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США пришли к соглашению о выделении средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября.

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