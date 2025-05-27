Модель Ольга Трухина вышла замуж на показе Walk of Shame

На прошедшем в Грибоедовском ЗАГСе показе Walk of Shame состоялась настоящая свадьба. Кастинг-директор бренда и модель Ольга Трухина, которая закрывала шоу, вышла замуж за своего бойфренда Вадима Шафакова.
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