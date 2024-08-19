Печеночная лапша

Все любителям куриной печени посвящается этот рецепт. Даже те, кто не любит ее есть, это блюдо тоже с удовольствием едят, так как вкус печени начинает появляться только при очень долгом пережевывании лапши, что делают немногие.
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