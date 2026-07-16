В XBOX творится безумие, почему GTA VI нет на ПК, создатель Dead Space уходит на пенсию…

Создатель Dead Space Глен Скофилд объявил о завершении карьеры; бывшие сотрудники рассказали, как проходили увольнения в XBOX; бывший продюсер Rockstar объяснил, почему GTA VI сначала выходит только на консолях; опрос показал, что ИИ используют 100 % японских разработчиков онлайн-игр; в Forza Horizon 6 начали сбрасывать таблицы лидеров из-за читов и эксплойтов; сетевой тест The Duskbloods от FromSoftware пройдёт с 21-го по 24 августа; Стив Бушеми сыграет в сериале по Far Cry .