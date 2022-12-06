Самый дорогой в мире сэндвич с арахисовым маслом за 350 долларов

Принято считать, что бутерброд с арахисовым маслом и джемом экономит деньги, но только не в том случае, если вы выбираете разнообразие блюд, предлагаемых в чикагском ресторане PB&J, где один сэндвич может обойтись вам в колоссальные 350 долларов.