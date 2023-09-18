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Александра Бойкова: «Не воспринимаю этот сезон как вызов. Да, новые тренеры и обстановка, но это нормально – начинать в жизни что-то новое»

– Этот сезон для вас в определенном смысле станет новым. Воспринимаете ли вы его как некий вызов для себя? Бойкова: Я не воспринимаю его как вызов.

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