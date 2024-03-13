Диетолог Дианова рассказала, как приготовить полезные для здоровья блины

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в разговоре со «Звездой» рассказала, сколько блинов можно есть в день чтобы избежать проблем со здоровьем и пищеварением, с чем их можно есть и как избежать переедания.