Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Диетолог Дианова рассказала, как приготовить полезные для здоровья блины

Диетолог Дианова рассказала, как приготовить полезные для здоровья блины

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в разговоре со «Звездой» рассказала, сколько блинов можно есть в день чтобы избежать проблем со здоровьем и пищеварением, с чем их можно есть и как избежать переедания.

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