Каноист Петров взял три золота на чемпионате мира в Самарканде. На Олимпиаде он дважды становился четвертым

На чемпионате мира в Узбекистане Петров взял золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м (вместе с Иваном Дмитриевым) и каноэ-четверках на 500 м (вместе с Софией Штыль, Иваном Штылем и Екатериной Шляпниковой).