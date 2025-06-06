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Царьград

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В штаб-квартире ФБР нашли тайную комнату: Какие секреты в ней хранили?

В штаб-квартире ФБР нашли тайную комнату: Какие секреты в ней хранили?

Глава ФБР Кэш Патель впервые зашёл в штаб-квартиру ведомства и обнаружил там тайную комнату. Существование комнаты тщательно скрывалось от него прежним главой ФБР Джеймсом Коми.

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