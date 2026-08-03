БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Расходуемый ведомый: чем Thunder собирается заменить Apache на малой высоте

Расходуемый ведомый: чем Thunder собирается заменить Apache на малой высоте

20 июля 2026 года в Фарнборо компания Anduril показала Thunder — автономный БПЛА с наклонно-винтовой схемой, задуманный как «ведомый» для ударного вертолёта AH-64 Apache.

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