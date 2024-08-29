«Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком»: Что я понял о Павле Дурове

Читаю биографию Павла Дурова я многое начал понимать: Поскольку семья моей мамы родом из Украины, я с подросткового возраста интересовался этим языком» Павел Дуров, человек, который родился под звездой свободы и вседозволенности! Представьте себе, что в детстве, вместо того чтобы гонять мяч во дворе или смотреть мультики, он сидел за учебниками украинского языка.