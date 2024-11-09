Протестовала против хиджаба: раздевшуюся на улице в Иране студентку избили и отправили под арест Евгения КомароваВ Тегеране у Исламского университета Азад произошёл инцидент, который привлёк внимание как местных, так и международных СМИ.
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