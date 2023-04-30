Лукашенко выразил намерение продолжать работу с ООН по продовольствию

Белоруссия готова продолжать сотрудничество с ООН по продовольственной безопасности. Об этом президент республики Александр Лукашенко написал в поздравлении генсека ООН Антониу Гутерриша с днем рождения, опубликованном на портале главы Белоруссии.
Белоруссия готова продолжать сотрудничество с ООН по продовольственной безопасности. Об этом президент республики Александр Лукашенко написал в поздравлении генсека ООН Антониу Гутерриша с днем рождения, опубликованном на портале главы Белоруссии.
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