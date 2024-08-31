Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Реконструировать ГУЛАГВладивосток, Прим...
  • Вадим Скоробогатов
    УБЛЮДОЧНОЕ и высокомерноеп государство..гадящее по всему миру...Как и США.С “гнилого” остро...
  • Вадим Скоробогатов
    МелкоБриты Нарыв на теле земля...И его надо резать...не дожидаясь перетонита.С “гнилого” остро...

«Они смеялись, стреляя по нам»

Жена Александра, попавшая вместе с ним под танковый обстрел ВСУ, рассказала о пережитом ужасе.Марина из Погребков Суджанского района в рассказала о том злополучном дне, когда они с семьей попали под обстрел 8 украинских танков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх