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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими

В 07-00 в Ивановском районе на 118 километре автомобильной дороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» 64-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при развороте совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 2111», под управлением 45-летнего мужчины.

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