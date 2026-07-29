За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими

В 07-00 в Ивановском районе на 118 километре автомобильной дороги «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» 64-летний водитель автомобиля «Рено Логан» при развороте совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 2111», под управлением 45-летнего мужчины.