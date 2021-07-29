Ванилла SU

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Как можно нанести ровно помаду и продлить ее стойкость?

Как можно нанести ровно помаду и продлить ее стойкость?

Не спишите списывать свою старую помаду из-за того, что она сломалась или растаяла.  Отличным местом для ее нового места хранения является, например старый футляр для линз, а все что следует сделать — это внутри плотно распределить остатки помады.

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