Как можно нанести ровно помаду и продлить ее стойкость?

Не спишите списывать свою старую помаду из-за того, что она сломалась или растаяла. Отличным местом для ее нового места хранения является, например старый футляр для линз, а все что следует сделать — это внутри плотно распределить остатки помады.
Не спишите списывать свою старую помаду из-за того, что она сломалась или растаяла. Отличным местом для ее нового места хранения является, например старый футляр для линз, а все что следует сделать — это внутри плотно распределить остатки помады.
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