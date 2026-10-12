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Царьград

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В Бресте пьяный водитель с 2,1 промилле устроил ДТП из трех машин

В Бресте пьяный водитель с 2,1 промилле устроил ДТП из трех машин

Днем 12 октября на Каменецком шоссе в Бресте 47-летний водитель Mazda с содержанием алкоголя 2,1 промилле врезался в остановившийся впереди Hyundai, который по инерции столкнулся с Citroen.

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