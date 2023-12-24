Звёздный бойкот

Звездный бойкот: как известные личности используют свою популярность для социальных изменений? Звездный бойкот - это ситуация, когда известные люди отказываются от участия в мероприятиях или проектах из-за политических, социальных или моральных причин.
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