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Боец Неговора: на позициях ВСУ под Красным Кутом нашли западные препараты от ВИЧ

Боец Неговора: на позициях ВСУ под Красным Кутом нашли западные препараты от ВИЧ

Командир взвода группировки войск «Центр» Никита Неговора рассказал РИА Новости, что бойцы ВС России при освобождении населённого пункта Красный Кут в ДНР находили на позициях украинских оккупантов западные препараты от ВИЧ.

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