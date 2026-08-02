Командир взвода группировки войск «Центр» Никита Неговора рассказал РИА Новости, что бойцы ВС России при освобождении населённого пункта Красный Кут в ДНР находили на позициях украинских оккупантов западные препараты от ВИЧ.
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