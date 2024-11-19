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Царьград

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Аналог «Оземпика» разрешили производить в России

Аналог «Оземпика» разрешили производить в России

Компания «ПСК Фарма» распоряжением правительства России получила право выпускать лекарственный препарат для диабетиков по патентам датской компании.

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