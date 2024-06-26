Каршеринг Ситидрайв запустил скидку 10% на первый месяц “Долгой аренды” Предложение действует для новых пользователей 💚 Берите авто хоть на 1,5 года и пользуйтесь, как своим.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Каршеринг Ситидрайв запустил скидку 10% на первый месяц “Долгой аренды” Предложение действует для новых пользователей 💚 Берите авто хоть на 1,5 года и пользуйтесь, как своим.