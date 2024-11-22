Ученые выявили в водопроводах США ранее неизвестное химвещество

Хлорирование воды приводит к образованию в ней молекул из класса хлоронитрамидов, токсические свойства которых пока не изучены, обнаружили американские и швейцарские химики, 21 ноября сообщила пресс-служба Университета штата Арканзас.
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