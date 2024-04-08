Спецоперация РФ: успешный удар в Киевской области Ольга ВайленкоВ ночь на 6 апреля российские военные провели операцию, направленную на уничтожение центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Киевской области.
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