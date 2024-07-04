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Новости Омска

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На ТГК-11, оставившей омские дома без отопления в аномальные морозы

На ТГК-11, оставившей омские дома без отопления в аномальные морозы, выявили более сотни нарушений. Например, компания не устранила причины аварий, которые произошли минувшей зимой.

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