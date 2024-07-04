На ТГК-11, оставившей омские дома без отопления в аномальные морозы, выявили более сотни нарушений. Например, компания не устранила причины аварий, которые произошли минувшей зимой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На ТГК-11, оставившей омские дома без отопления в аномальные морозы, выявили более сотни нарушений. Например, компания не устранила причины аварий, которые произошли минувшей зимой.