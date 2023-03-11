Пользователи Сети раскритиковали Макрона и Сунака за слова о российском участии в ДСНВ

Пользователи Сети подвергли резкой критике слова президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которые призвали Россию вернуться к соблюдению ДСНВ после заявления лидера РФ Владимира Путина о ядерном оружии.