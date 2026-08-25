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МОСИНФОРМ

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Наталья Сергунина: Вторая Московская международная неделя видеоигр пройдет осенью

Наталья Сергунина: Вторая Московская международная неделя видеоигр пройдет осенью

Московская международная неделя видеоигр в этом году пройдет с 29 октября по 1 ноября сразу на сотнях площадок в столице и других регионах России: от компьютерных клубов и книжных магазинов до образовательных учреждений.

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