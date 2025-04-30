Ученые выяснили, как дофамин помогает нам в обучении Дофамин известен как «молекула мотивации», но новое исследование показало: он играет куда более сложную роль, помогая нам адаптироваться и учиться избегать угроз.
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