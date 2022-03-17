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Донован Митчелл реализовал рекордные в карьере 9 3-очковых в игре с «Чикаго»

Донован Митчелл реализовал рекордные в карьере 9 3-очковых в игре с «Чикаго»

Защитник «Юты» Донован Митчелл обновил личный рекорд по дальним попаданиям в матче с «Чикаго» (125:110).

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