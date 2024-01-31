Лидеры стран ЕС призвали удвоить поставки военной помощи Киеву

Киевский режим оказался в тяжелом положении из-за малого количества поставляемых боеприпасов, поэтому главы Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов призвали удвоить усилия других стран Европейского союза в отношении помощи Украине.
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