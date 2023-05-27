МИД России: для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу

Киевские власти должна юридически закрепить на государственном уровне статус русского языка. Кроме того, для урегулирования конфликта Украина должна вернуться к внеблоковому статусу, который был зафиксирован Киевом в декларации и государственном суверенитете, принятой в 1990 году.