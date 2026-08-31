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Россиядә ел башыннан МАКС ярдәмендә 2 миллионнан артык больничный ябылган

Россиядә җиде ай дәвамында «МАКС» илкүләм мессенджеры ярдәмендә дистанцион рәвештә 2,1 миллионнан артык больничный ябылган.

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