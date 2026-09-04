Экс-супруг Седоковой выставил на продажу особняк в США

Украинский бизнесмен Максим Чернявский (в США известен как Макс Нобель), бывший муж певицы Анны Седоковой, продает свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Bird Streets за $27,8 млн, сообщает Mash.
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