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Экс-супруг Седоковой выставил на продажу особняк в США

Экс-супруг Седоковой выставил на продажу особняк в США

Украинский бизнесмен Максим Чернявский (в США известен как Макс Нобель), бывший муж певицы Анны Седоковой, продает свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Bird Streets за $27,8 млн, сообщает Mash.

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