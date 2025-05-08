Министр обороны России Андрей Белоусов выразил уверенность, что успех российских войск в противостоянии современному неонацизму станет значимой страницей в истории страны — сопоставимой с подвигом, который совершили советские солдаты в годы Великой Отечественной войны.
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