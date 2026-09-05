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Новости Брянска

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В Брянской области ожидаются грозы и порывистый ветер: прогноз на 6 сентября

В Брянской области ожидаются грозы и порывистый ветер: прогноз на 6 сентября

Ночью осадков не будет, днём пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер усилится до 15-17 метров в секунду.

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