153 Million US And Canadian Driver’s Licenses Are Being Sold On A Russian Cybercrime Forum A trove of identity documents allegedly containing more than 153 million US and Canadian driver’s licenses has drawn the attention of the FBI after appearing for sale in the cybercrime underground.
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