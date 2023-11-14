MWM: Израиль лишился 88 единиц бронетехники за пять дней сражений

За пять дней боевых действий армия Израиля лишилась 88 единиц бронетехники. Однако Кедми, выступая сегодня на "большой игре", сказал. что нет фактов поражения нашей бронетехники. Он видимо не знает, что есть ещё и спутники!

Аким Воземчук

По моему ЦАХАЛ сильно превознесли граждане евреи.По интернету гуляет ржачное видео.К меркаве неспеша подбегает палестинец,закладывает на броню кумулятивный заряд, ,отбегает и после взрыва добавляет для верности заряд из старого ,верного РПГ-7.Потом и вторую меркаву захерачил и тоже самым нахальным способом.С такими вояками ,с мирными жителями Газа, израильтянам будет туго если с ними схлестнутся прошедшие Сирию воины.Лучше евреям потихоньку откатить назад, пока палестинцы не узнали чего стоит цахаловская шобла.А там и хезболла маячит,она один раз вломила евреям в Ливане ,может и сейчас добавить