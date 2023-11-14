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MWM: Израиль лишился 88 единиц бронетехники за пять дней сражений

MWM: Израиль лишился 88 единиц бронетехники за пять дней сражений

По оценкам, сделанным на основе спутниковых снимков северо-западной части сектора Газа, за пять дней боевых действий армия Израиля лишилась 88 единиц бронетехники, что составляет около 25% от общего числа машин, задействованных в этом районе.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
За пять дней боевых действий армия Израиля лишилась 88 единиц бронетехники. Однако Кедми, выступая сегодня на &quot;большой игре&quot;, сказал. что нет фактов поражения нашей бронетехники. Он видимо не знает, что есть ещё и спутники!
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16 час.
Аким Воземчук
По моему ЦАХАЛ сильно превознесли граждане евреи.По интернету гуляет ржачное видео.К меркаве неспеша подбегает  палестинец,закладывает на броню кумулятивный заряд, ,отбегает  и после взрыва добавляет для верности заряд из старого ,верного РПГ-7.Потом и вторую меркаву захерачил и тоже самым нахальным способом.С такими вояками ,с мирными жителями Газа,  израильтянам будет туго  если с ними схлестнутся прошедшие Сирию воины.Лучше евреям потихоньку откатить назад, пока палестинцы не узнали чего стоит цахаловская шобла.А там и хезболла маячит,она один раз вломила евреям в Ливане  ,может и сейчас добавить
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15 час.

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