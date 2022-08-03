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“Часто плачет, слезы мешают ему говорить”, – в Германии попрощались с Русланой Писанкой

“Часто плачет, слезы мешают ему говорить”, – в Германии попрощались с Русланой Писанкой

Вслед за Юрием Шатуновым в мир иной ушла и популярная актриса, телеведущая Руслана Писанка. Несмотря на то, что артистка умерла еще 19 июля, сама церемония прощания прошла лишь 2 августа.

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