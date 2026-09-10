«Русские сезоны» пройдут во Вьетнаме в течение всего 2027 года

Международный культурный проект «Русские сезоны» будет проходить во Вьетнаме в течение всего 2027 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с супругой президента Вьетнама Нго Фыонг Ли во ВГИКе.
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