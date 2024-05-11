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Чемпионат Франции. «Блуа» – «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном» и другие матчи

«Блуа» примет «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Шоле – Элан Шалон Дата проведения 11 мая, 20.

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