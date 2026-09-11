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Картины художников помогли при стрессе, в отличие от сгенерированных с помощью ИИ

Картины художников помогли при стрессе, в отличие от сгенерированных с помощью ИИ

«Наше исследование показало, что картины реальных художников вызывают статистически значимые положительные изменения сразу по всем трем параметрам: улучшают настроение, снижают напряженность и укрепляют чувство уверенности.

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