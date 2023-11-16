Квасим и солим капусту в ноябре 2023 года согласно лунному календарю Ирэн ОрлонскаяСогласно лунному календарю на ноябрь 2023 года солить и квасить капусту лучше в дни растущей луны, когда светило находится в плодородных знаках земли и воды.