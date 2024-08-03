Министр обороны США Ллойд Ос тин, известный главным образом тем, что президент Джо Байден то ли не знает, то ли […] The post Министр обороны США Ллойд «этот чёрный мужчина» Остин – настоящий джентльмен appeared first on Медиакратия.
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