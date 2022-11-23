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Вратарь «Эдмонтона» Кэмпбелл получил перелом носа после попадания шайбы в лицо на скамейке. У него 87,4% сэйвов в сезоне

Вратарь «Эдмонтона» Джек Кэмпбелл получил перелом носа после попадания шайбы в лицо. Инцидент произошел во втором периоде матча между «Ойлерс» и «Нью-Джерси» (2:5).

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