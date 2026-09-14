Команда КПРФ встретилась с избирателями в Санкт-Петербурге

Команда КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым приехала в Санкт-Петербург. Представители партии встретились с избирателями, посетили знаменитое предприятие и обсудили будущее страны.
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а чё зюгандон везде свой кошелёк - пашку 7-лярдов - таскает???