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Команда КПРФ встретилась с избирателями в Санкт-Петербурге

Команда КПРФ встретилась с избирателями в Санкт-Петербурге

Команда КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым приехала в Санкт-Петербург. Представители партии встретились с избирателями, посетили знаменитое предприятие и обсудили будущее страны.

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