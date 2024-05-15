⚡⚡⚡ Над территорией Республики Крым уничтожено 5 американских оперативно-тактических ракет ATACMS Минобороны России.
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⚡⚡⚡ Над территорией Республики Крым уничтожено 5 американских оперативно-тактических ракет ATACMS Минобороны России.