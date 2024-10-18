Погода на новых территориях России.• Херсон: +10°, дождь• Геническ: +11°, дождь• Скадовск: +11°, дождь• Запорожье: +10°, дождь• Мелитополь: +10°, пасмурно• Бердянск: +10°, дождь• Донецк: +7°, дождь• Мариуполь: +10°, дождь• Луганск: +7°, дождь• Северодонецк: +7°, дождьПо.
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