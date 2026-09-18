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Киләсе Яңа ел бәйрәмнәрендә 11 көн, май бәйрәмнәрендә 6 көн ял итәбез

Россиядә Яңа ел бәйрәмнәре 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр – 11 көн була. Россия Хөкүмәте Рәисе Михаил Мишустин шул хактагы карарны имзалаган.

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