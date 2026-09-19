Фадеев предложил обязать курьеров получить права на электровелосипеды

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести обязательное получение водительских прав для курьеров, использующих электровелосипеды, приравняв их к мопедам.
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Свежие комментарии
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а я бы предложил ВООБЩЕ ЗАПРЕТИТЬ ЭТОТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ! раньше их- курьеров не было и обходились.... ножками в магазин - очень полезно !...