Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 629 подписчиков

Фадеев предложил обязать курьеров получить права на электровелосипеды

Фадеев предложил обязать курьеров получить права на электровелосипеды

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести обязательное получение водительских прав для курьеров, использующих электровелосипеды, приравняв их к мопедам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей
Сергей

а я бы предложил ВООБЩЕ ЗАПРЕТИТЬ ЭТОТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ !  раньше их- курьеров не было и обходились....  ножками в магазин - очень полезно !...