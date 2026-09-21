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Регионы России

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Путин присвоил Андрею Костину звание Героя Труда России

Путин присвоил Андрею Костину звание Героя Труда России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России председателю правления Банка ВТБ Андрею Костину.

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